США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $275 млн

Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, который будет включать в себя тысячи единиц артиллерийских боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в том числе комплексов HIMARS.

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Об этом сообщает издание Associated Press с ссылкой на собственные источники.

Официально о выделении нового пакета военной помощи будет объявлено 28 октября.

Источники издания указывают на то, что в новом пакете нет "никакого серьезного нового оружия", а помощь будет направлена наусиление уже имеющихся вооружений.

Этим пакетом помощи Пентагон планирует поддержать усилия ВСУ по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге.

"Новая помощь США будет направлена главным образом на пополнение тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в том числе комплексов HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России", - сообщает Associated Press.

До официального объявления другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки оборудования противовоздушной обороны HAWK со склада в Украину, чтобы помочь защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

В целом США уже выделили военной помощи Украине примерно на $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.