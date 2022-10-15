Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що туди входить

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідний документ опубліковано на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 725 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військові навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Міністерство оборони США повідомило деталі нового пакету військової допомоги.

Так, Україна отримає:

ракети для систем HIMARS;

23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

протирадіолокаційні ракети HARMs;

500 високоточних снарядів;

5 тисяч снарядів для дистанційного мінування проти броньованої техніки;

5 тисяч одиниць протитанкової зброї;

понад 200 багатоцільових бронеавтомобілів HMMWV;

стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до неї

медичне приладдя.

У Пентагоні нагадали, що загалом США вже виділили на безпекову допомогу Україні приблизно $17,6 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.