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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что туда входит
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.
Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, делегирую Государственному секретарю полномочия руководить изъятием до 725 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военные учения и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - говорится. в сообщении.
Также Министерство обороны США сообщило детали нового пакета военной помощи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, Украина получит:
- ракеты для систем HIMARS;
- 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- противорадиолокационные ракеты HARMs;
- 500 высокоточных снарядов;
- 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники;
- 5 тысяч единиц противотанкового оружия;
- более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV;
- стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к нему
- медицинские принадлежности.
В Пентагоне напомнили, что в целом США уже выделили на помощь помощи Украине примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS уже доставили из США в Украину. А немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже защищает украинское небо.