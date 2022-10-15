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Политика
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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что туда входит

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что туда входит

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

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Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, делегирую Государственному секретарю полномочия руководить изъятием до 725 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военные учения и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - говорится. в сообщении.

Также Министерство обороны США сообщило детали нового пакета военной помощи.

Так, Украина получит:

  • ракеты для систем HIMARS;
  • 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • противорадиолокационные ракеты HARMs;
  • 500 высокоточных снарядов;
  • 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники;
  • 5 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV;
  • стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к нему
  • медицинские принадлежности.

В Пентагоне напомнили, что в целом США уже выделили на помощь помощи Украине примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS уже доставили из США в Украину. А немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже защищает украинское небо.

Автор:
Светлана Манько