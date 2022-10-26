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В Украину отправили первые комплексы NASAMS
Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две системы противовоздушной обороны NASAMS. В скором времени ПВО прибудут в Украину. Об этом генеральный директор компании Грег Хейз сообщил в эфире Squawk on the Street CNBC, передает Defense News.
"Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", — сказал он.
NASAMS обеспечивает защиту средней и большой дальности от атак россиян. США направили два NASAMS в Украину и еще шесть отправят в течение более продолжительного периода времени. Официальные лица Пентагона заявили, что первые NASAMS удалось приобрести быстро, поскольку основная часть систем уже была изготовлена.
Что известно о NASAMS
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Основные характеристики ПВО:
- дальность поражения: от 2,5 до 40 км;
- высота поражения: от 30 м до 16 км;
- время реагирования: 10 секунд.
Напомним, с 10 октября Россия наносила массированные ракетные удары, в том числе по объектам энергетики Украины. После этого президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом поставки Украине систем противовоздушной обороны.
В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин во время шестой встречи в формате "Рамштайн" подтвердил, что страны Запада готовы и будут продолжать наращивать обороноспособность Украины как для насущных нужд, так и на долгосрочную перспективу.