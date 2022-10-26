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До України відправили перші комплекси NASAMS

До України відправили перші комплекси NASAMS

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS. Незабаром ППО прибуде в Україну. Про це генеральний директор компанії Грег Хейз повідомив в ефірі "Squawk on the Street" CNBC, передає Defense News.

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"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", — сказав він.

NASAMS забезпечує захист середньої та великої дальності від російських атак. США направили дві NASAMS в Україну і ще шість відправлять протягом більш тривалого періоду часу. Офіційні особи Пентагону заявили, що перші NASAMS вдалося придбати швидко, оскільки основна частина систем уже була виготовлена.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

Основні характеристики ППО:

  • дальність ураження: від 2,5 до 40 км;
  • висота поразки: від 30 м до 16 км;
  • час реагування: 10 секунд.

Нагадаємо, з 10 жовтня Росія завдавала масованих ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетики України. Після цього Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом поставки Україні систем протиповітряної оборони.

В свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін під час шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" підтвердив, що країни Заходу готові і будуть продовжувати нарощувати обороноздатність України як для нагальних потреб, так і на довгострокову перспективу. 

Автор:
Віта Молодан