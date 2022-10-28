США готують для України новий пакет військової допомоги на $275 млн

Міністерство оборони США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, який включатиме тисячі одиниць артилерійських боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі комплексів HIMARS.

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Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на власні джерела.

Офіційно про виділення нового пакета військової допомоги оголосять 28 жовтня.

Джерела видання вказують на те, що у новому пакеті немає "жодної серйозної нової зброї", натомість допомога буде спрямована на посилення вже наявних озброєнь.

Цим пакетом допомоги Пентагон має на меті посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні.

"Нова допомога США буде спрямована, головним чином, на поповнення тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі комплексів HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії",- повідомляє Associated Press.

До офіційного оголошення інші подробиці не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправлення обладнання протиповітряної оборони HAWK зі складу в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет.

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.

Загалом США вже виділили на безпекову допомогу Україні приблизно $17,6 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ.