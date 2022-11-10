Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що у списку

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включатиме системи ППО Avenger та ракети для ЗРК Hawk.

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Про це йдеться у повідомленні відомства.

Новий пакет військової допомоги включає:

ракети для ЗРК HAWK;

чотири системи ППО Avenger та ракети Stinger;



додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;



21 тисячу 155-мм артилерійських снарядів;



500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;



10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;



100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV (Хамві);



400 гранатометів;



стрілецьку зброю, оптику та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;



підривну техніку та захисне спорядження для холодної погоди.



Зазначається, що системи ППО Avenger забезпечать Україні можливість захищати війська та критично важливу інфраструктуру від безпілотних літальних систем та гелікоптерів.

Нагадаємо, міністерство оборони США 28 жовтня оголосило про надання Україні допомоги у сфері безпеки на суму до 275 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб.