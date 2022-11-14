ЄС офіційно запустив тренувальну місію для ЗСУ

Європейський Союз 14 листопада офіційно запустив тренувальну місію для українських військових. Планується, що підготовку пройдуть до 15 тисяч бійців.

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Про це в Twitter повідомило чеське головування в Раді ЄС.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM (Місія допомоги Європейського Союзу Україні – Delo.ua) для підтримки України у війні з Росією, що триває, та проведення навчання до 15 тисяч військових ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності від моменту опублікування в офіційному журналі ЄС.

EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальні колективні та спеціалізовані тренування ЗСУ, також бійців територіальної оборони. Місія буде займатися координацією та синхронізацію діяльності держав-членів щодо підтримки проведення підготовки.

Планується, що місія активно працюватиме щонайменше два роки, на цей період бюджет EUMAM Ukraine становить 106,7 млн євро.

Крім того, Рада Євросоюзу ухвалила виділення Україні шостого траншу у розмірі 500 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок блоку у рамках Європейського фонду миру (EPF) для України до 3,1 мільярда євро.