Литва передала Україні ще більше десяти бронетранспортерів М113

Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, з яких 10 – з мінометами 120 мм калібру.

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Про це у Twitter написав глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць із 120-мм самохідними мінометами) та боєприпаси", – написав Анушаускас.

Глава міноборони додав, що Литва в Україну вже відправила 62 одиниці М113 різного призначення. Він наголосив, що Литва виконує свої зобов'язання, і зараз в Україну відправлено 62 М113 різного призначення.

Нагадаємо, що США закуплять у Південної Кореї зброю для України.