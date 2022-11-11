США закупят у Южной Кореи оружие для Украины - WSJ

Южная Корея заключила конфиденциальное соглашение с США о продаже Вашингтону артиллерийских снарядов для последующей передачи Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По предварительной информации, США закупят 100 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые будут доставлены в Украину. В Вашингтоне прогнозируют, что этого количества хватит для обеспечения артиллерийских подразделений ВСУ минимум на несколько недель интенсивных боевых действий.

Тайна сделки позволяет Сеулу придерживаться публичной позиции, согласно которой которой Южная Корея не посылает летальное оружие Киеву. При этом США смогут поставлять Украине необходимые боеприпасы, не уменьшая свои запасы.

Несмотря на обязательства не поставлять Киеву вооружение, Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь. Кроме того, страна принимала решение о выделении 1,2 миллиона долларов США для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций, которые находятся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией.

В свою очередь США почти еженедельно объявляют о новых пакетах военной помощи Украине. Так, 10 ноября Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Киеву на $400 млн, который будет включать в себя системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.