США закуплять у Південної Кореї зброю для України - WSJ

Південна Корея уклала конфіденційну угоду з США про продаж Вашингтону артилерійських снарядів для подальшої передачі Україні. Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на свої джерела у Білому домі.

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За попередньою інформацією, США закуплять 100 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які будуть доставлені в Україну. В Вашингтоні прогнозують, що цієї кількості вистачить для забезпечення артилерійських підрозділів ЗСУ щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій.

Таємність угоди дозволяє Сеулу дотримуватися публічної позиції, згідною з якою Південна Корея не надсилає летальну зброю Києву. При цьому США зможуть поставляти України необхідні боєприпаси, не зменшуючи свої запаси.

Незважаючи на зобов'язання не постачати Києву озброєння, Південна Корея надавала Україні гуманітарну допомогу. Крім того, країна приймала рішення про виділення 1,2 мільйона доларів США для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій, які перебувають під військовою загрозою на тлі війни з Росією, що триває.

В свою чергу США мало не щотижня оголошують про нові пакети військової допомоги Україні. Так, 10 листопада Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги Києву на $400 млн, який включатиме системи ППО Avenger та ракети для ЗРК Hawk.