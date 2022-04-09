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Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн
Керівництво Південної Кореї планує надати Україні гуманітарну допомогу на $30 млн.
Про це заявив глава МЗС Південної Кореї Чон Ій Йєн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За інформацією агентства, 7 квітня у Брюсселі на засіданні та глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.
Зокрема, як зазначив Єн, Сеул запропонує Києву допомогу на 30 млн доларів, а також розгляне питання додаткової підтримки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У березні цього року Південна Корея надала Україні допомогу на 800 тисяч доларів.
Зокрема були передані куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.
Раніше Південна Корея також публічно заявила, що не спрямовуватиме в Україну летальну зброю як допомогу.
Нагадаємо, 25 березня Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги.
У країну було доставлено 10,3 тисячі тонн – це найбільший показник з початку російського вторгнення.
За три тижні березня в Україну від міжнародних партнерів надійшло 148 тисяч 566 тонн гуманітарної допомоги.
Джерело фото: ua. depositphotos. com