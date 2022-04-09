Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на $30 млн

Керівництво Південної Кореї планує надати Україні гуманітарну допомогу на $30 млн.

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Про це заявив глава МЗС Південної Кореї Чон Ій Йєн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, 7 квітня у Брюсселі на засіданні та глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азійсько-Тихоокеанського регіону Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.

Зокрема, як зазначив Єн, Сеул запропонує Києву допомогу на 30 млн доларів, а також розгляне питання додаткової підтримки.

У березні цього року Південна Корея надала Україні допомогу на 800 тисяч доларів.

Зокрема були передані куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення.

Раніше Південна Корея також публічно заявила, що не спрямовуватиме в Україну летальну зброю як допомогу.

Нагадаємо, 25 березня Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги.

У країну було доставлено 10,3 тисячі тонн – це найбільший показник з початку російського вторгнення.

За три тижні березня в Україну від міжнародних партнерів надійшло 148 тисяч 566 тонн гуманітарної допомоги.

Джерело фото: ua. depositphotos. com