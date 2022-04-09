Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на $30 млн

Руководство Южной Кореи планирует предоставить Украине гуманитарную помощь на $30 млн.

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Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ий Йен, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, 7 апреля в Брюсселе на заседании глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона Чон Ий Йен обнародовал план чрезвычайной гуманитарной помощи Украине.

В частности, как отметил Йен, Сеул предложит Киеву помощь на 30 млн долларов, а также рассмотрит вопросы дополнительной поддержки.

В марте текущего года Южная Корея предоставила Украине помощь на 800 тысяч долларов.

В частности, были переданы пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения.

Ранее Южная Корея также публично заявила, что не будет направлять в Украину летальное оружие в качестве помощи.

Напомним, 25 марта Украина получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи.

В страну было доставлено 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.

За три недели марта в Украину от международных партнеров поступило 148 тысяч 566 тонн гуманитарной помощи.

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