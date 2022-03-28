Иностранная поддержка иссякает. Гривню "будут" держать за счет ограничений и золотовалютных резервов

На сегодняшний день средний курс доллара на "черном" рынке, к которому, вопреки запрету НБУ, все чаще присоединяются обменные пункты, составляет 32,32-32,9 грн/$. Для сравнения, зафиксированный с начала войны официальный курс "зеленого", установленный Нацбанком, составляет 29,25 грн/$.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Вместе с тем евро на "черном" рынке торгуется в рамках 35,8-36,92 грн/€, тогда как зафиксированный официальный курс – 32,12 грн/ €. Впрочем, хотя обменники и предлагают местами продажу иностранной валюты, ажиотажного спроса на нее со стороны населения не наблюдается.

Напомним, что регулятор частично запретил покупку валюты на межбанке, поэтому для анализа курса на нем следует дождаться полноценного запуска торгов. Покупку валюты разрешили предприятиям стратегического импорта, получающим ее в НБУ.

Хотя курс на межбанке пока не зависит от спроса и предложения, до сегодняшнего дня торги проходили следующим образом:

с 24 по 25 февраля НБУ в первые два дня войны стремительно приобрел на межбанке $288 млн, но ничего не продавал;

с 28 февраля по 4 марта приобрел $546,3 млн, а продал $144 млн;

с 7 по 12 марта приобрел $206,8 млн, а продал $473,04 млн;

с 14 по 18 марта купил $44,3 млн, а продал $232,52 млн;

с 21 по 25 марта приобрел всего лишь $3,5 млн, а продал $356,15 млн.

Как следует из данных регулятора, с начала войны Нацбанк в основном долларом запасался, но впоследствии начал стремительно валюту продавать на нужды войны. Та же тенденция касается и евро (ранее НБУ не проводил интервенций по евро, но этого потребовала военная ситуация):

с 24 по 25 февраля НБУ интервенций по евро не проводил;

с 28 февраля по 4 марта приобрел €37,5 млн, а продал €17,5 млн;

с 7 по 12 марта приобрел €17,17 млн, а продал €91,55 млн;

с 14 по 18 марта купил €10,50 млн, а продал €332,18 млн;

с 21 по 25 марта приобрел всего лишь €4,5 млн, а продал €246,23 млн.

С началом войны Украина оказалась в условиях, не облегчающих работу НБУ, ведь возможности для рыночного удержания курса гривни значительно снизились. Экспортеры существенно сократили продажу продукции и планируют в дальнейшем (уже сейчас в Украине назревают проблемы с посевной), иностранные инвесторы выходят из украинских облигаций внутреннего государственного займа.

Сократились и переводі от заробитчан. То есть наблюдается сокращение объемов валютных поступлений.

В НБУ успокаивают граждан и утверждают, что золотовалютных резервов хватит. К тому же должны сработать и ограничения Нацбанка на вывод инвалюты за границу. В регионах, где не ведутся боевые действия, экономика начинает восстанавливаться, заработал средний и малый бизнес.

Как говорит в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, определенный запас прочности есть, но он не бесконечен. Необходимо понимать, что если боевые действия не прекратятся, уже осенью Украину могут ожидать валютный, бюджетный и инфляционный кризисы.

Эксперт напоминает, что в апреле Украина ожидает от МВФ, ЕС и США макрофинансовую помощь на сумму $3,14 млрд. Но, по оценке экспертов МВФ, с учетом уже предоставленных средств наша страна получит минимальный объем поддержки.

"Наиболее пессимистическая оценка потерь Украины составляет 60% от ВВП. По мнению экспертов Киевской школы экономики (КШЭ), ущерб инфраструктуре нашей страны по состоянию на 24 марта составляет $63 млрд. К сожалению, судя по ходу боевых действий, этот показатель будет только увеличиваться", — добавляет он.

Эксперт подчеркивает, что завтра состоится очередной аукцион Минфина Украины по размещению военных ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 3-х выпусков в гривнях со сроками погашения в 6, 12 и 36 месяцев. Кабмин впервые с начала войны предлагает "длинные" бонды.

Спрос на эти бумаги станет индикатором настроений инвесторов и уровня их доверия к экономике Украины.