Іноземна підтримка вичерпується. Гривню "триматимуть" коштом обмежень і золотовалютних резервів

На сьогоднішній день середній курс долара на "чорному" ринку, до якого, попри заборону НБУ, все частіше долучаються обмінні пункти, складає 32,32-32,9 грн/$. Для порівняння, зафіксований з початку війни офіційний курс "зеленого", встановлений Нацбанком, складає 29,25 грн/$.

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Разом із тим євро на "чорному" ринку торгується у рамках 35,8-36,92 грн/€, тоді як зафіксований офіційний курс – 32,12 грн/€. Втім, хоча обмінники і пропонують подекуди продаж іноземної валюти, ажіотажного попиту на неї з боку населення не спостерігається.

Нагадаємо, що регулятор частково заборонив купівлю валюти на міжбанку, тож задля аналізу курсу на ньому належить дочекатись повноцінного запуску торгів. Купівлю валюти дозволили підприємствам стратегічного імпорту, які отримують її у НБУ.

Хоча курс на міжбанку наразі не залежить від попиту і пропозиції, до сьогоднішнього дня торги проходили таким чином:

з 24 по 25 лютого НБУ у перші два дні війни стрімко придбав на міжбанку $288 млн, але нічого не продавав;

з 28 лютого по 4 березня придбав $546,3 млн, а продав $144 млн;

з 7 по 12 березня придбав $206,8 млн, а продав $473,04 млн;

з 14 по 18 березня купив $44,3 млн, а продав $232,52 млн;

з 21 по 25 березня придбав усього лише $3,5 млн, а продав $356,15 млн.

Як видно з даних регулятора, з початку війни Нацбанк в основному доларом запасався, але згодом почав стрімко валюту продавати на потреби війни. Та ж сама тенденція стосується і євро (раніше НБУ не проводив інтервенцій з євро, але цього почала вимагати воєнна ситуація):

з 24 по 25 лютого НБУ інтервенцій з євро не проводив;

з 28 лютого по 4 березня придбав €37,5 млн, а продав €17,5 млн;

з 7 по 12 березня придбав €17,17 млн, а продав €91,55 млн;

з 14 по 18 березня купив €10,50 млн, а продав €332,18 млн;

з 21 по 25 березня придбав усього лише €4,5 млн, а продав €246,23 млн.

З початком війни Україна опинилась в умовах, що не полегшують роботу НБУ, адже можливості для ринкового утримання курсу гривні значно зменшилися. Експортери суттєво скоротили продаж продукції і планують у подальшому (вже зараз в Україні назрівають проблеми з посівною), іноземні інвестори виходять з українських облігацій внутрішньої державної позики.

Скоротилися й перекази від заробітчан. Тобто маємо скорочення обсягів валютних надходжень.

В НБУ заспокоюють громадян і переконують, що золотовалютних резервів вистачить. До того ж мають спрацювати й обмеження Нацбанку на виведення інвалюти за кордон. У регіонах, де не ведуться активні бойові дії, економіка починає відновлюватися, запрацював середній та малий бізнес.

Як говорить у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, певний запас міцності є, але він не безкінечний. Необхідно розуміти, що якщо бойові дії не припиняться, вже восени на Україну можуть чекати валютна, бюджетна та інфляційна кризи.

Експерт нагадує, що у квітні Україна очікує від МВФ, ЄС та США макрофінансової допомоги на суму $3,14 млрд. Але за оцінкою експертів МВФ, з урахуванням уже наданих коштів, наша країна отримає мінімальний обсяг підтримки.

"Найбільш песимістична оцінка втрат України становить 60% від ВВП. На думку експертів Київської школи економіки (КШЕ), збитки інфраструктури нашої країни станом на 24 березня становлять $63 млрд. На жаль, судячи з ходу бойових дій, цей показник лише збільшуватиметься", — додає він.

Експерт підкреслює, що завтра відбудеться черговий аукціон Мінфіну України щодо розміщення "військових" ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації 3-х випусків у гривнях із термінами погашення у 6, 12 та 36 місяців. Кабмін уперше з початку війни пропонує "довгі" бонди.

Попит на ці папери стане індикатором настроїв інвесторів та рівня їх довіри до економіці України.