Південна Корея виділить $1,2 млн на підтримку роботи українських АЕС

Південна Корея надасть 1,2 мільйона доларів США для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій, які перебувають під військовою загрозою на тлі війни з Росією, що триває.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Південної Кореї, пише CNN.

Підтримка буде надана через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для спрямування персоналу та закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об'єктах.

"Наш уряд активно підтримуватиме зусилля МАГАТЕ з безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні, а також братиме участь в інших міжнародних зусиллях, пов'язаних із мирним використанням атомної енергії", - зазначили в міністерстві.

Зазначимо, через війну вітчизняні АЕС перебувають під постійною загрозою. Так, 5 червня Росія скоїла черговий акт ядерного тероризму: російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що на Чорнобильській атомній електростанції остаточно поновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива.