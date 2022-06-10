Южная Корея выделит $1,2 млн на поддержку работы украинских АЭС

Южная Корея предоставит 1,2 миллиона долларов США для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций, которые находятся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Южной Кореи, пишет CNN.

Поддержка будет оказана через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для направления персонала и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах.

"Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине, а также участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием атомной энергии", - отметили в министерстве.

Отметим, из-за война отечественные АЭС находятся под постоянной угрозой. Так, 5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма: российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южно-украинской АЭС.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.