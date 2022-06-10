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Энергетика
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Южная Корея выделит $1,2 млн на поддержку работы украинских АЭС

Южная Корея выделит $1,2 млн на поддержку работы украинских АЭС
Южная Корея предоставит 1,2 миллиона долларов США для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций

Южная Корея предоставит 1,2 миллиона долларов США для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций, которые находятся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Южной Кореи, пишет CNN.

Поддержка будет оказана через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для направления персонала и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах.

"Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине, а также участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием атомной энергии", - отметили в министерстве.

Отметим,  из-за война отечественные АЭС находятся под постоянной угрозой. Так, 5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма: российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южно-украинской АЭС.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции окончательно восстановили стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.

Автор:
Светлана Манько