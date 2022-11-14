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Политика
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Литва передала Украине еще более десяти бронетранспортеров М113

Литва передала Украине еще более десяти бронетранспортеров М113

Литва передала Украине еще 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 – с минометами 120-мм калибра.

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Об этом в Twitter написал глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами) и боеприпасы", – написал Анушаускас.

Глава минобороны добавил, что Литва в Украину уже отправила 62 единицы М113 разного назначения. Он подчеркнул, что Литва выполняет свои обязательства, и сейчас в Украину отправлено 62 М113 различного назначения.

Напомним, что США закупят у Южной Кореи оружие для Украины. 