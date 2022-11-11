Германия выделяет 1 млрд евро для Украины на киберзащиту и документирование военных преступлений - Reuters

Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из своего бюджета на 2023 год в поддержку Украины. Денежные средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений.

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Об этом сообщает Reuters.

"Дополнительное выделение средств происходит на фоне споров о том, должна ли Германия активизировать оказание военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки, чтобы дать отпор российской армии. Выделение средств является победой Зеленых, коалиционной партии, которая была сильнейшим сторонником военной поддержки Украины после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины, хотя и значительно уступает Соединенным Штатам, поставки вооружений которых имели решающее значение для успехов украинских вооруженных сил на поле боя, кульминацией которых стало отвоевание Херсона.

"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит за рамки важных и необходимых поставок оружия. Мы вкладываем огромные средства в мир в Европе и Украине", - цитирует издание немецкого депутата Робина Вагенера, возглавляющего парламентскую группу "Украина".

Часть средств будет направлена на поддержку групп, фиксирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, в том числе выявленных после вывода российских войск. Дополнительные средства также пойдут на поддержку гражданского общества , включая защиту журналистов в Беларуси, России и Украине.

Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации фиксирует дальнейший рост количества киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.