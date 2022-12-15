Британія в 2023 році розпочне військову підготовку нової групи українців

Військову підготовку у Великій Британії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19 200 українських захисників. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час онлайн-включення на брифінгу, передає Укрінформ.

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"За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", — резюмував Пристайко.

Окрім британських фахівців, спеціалісти ще з десяти країн будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.

Раніше під час 5-тижневого навчального курсу британські інструктори вчили цивільних українців, як стати ефективними солдатами і як зберегти життя, зазначив посол.

"Але наша взаємодія цим не обмежується. Ми за допомогою наших колег навчали тут багато різних спеціалістів - медиків, військових інженерів. Окрім цього, навчали екіпажі вертольотів.., екіпажі для кораблів, які готові до передачі. Я був на цих кораблях і зустрічався з нашими офіцерами, всі - від матроса, який запускає бойові дрони, і закінчуючи капітанами, пройшли повний курс і готові повністю керувати кораблем", — додав Пристайко.

Нагадаємо, що в ЄС також запущена тренувальна місія для українських військових. Планується, що підготовку пройдуть до 15 тисяч бійців.

EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальні колективні та спеціалізовані тренування ЗСУ, також бійців територіальної оборони. Місія буде займатися координацією та синхронізацію діяльності держав-членів щодо підтримки проведення підготовки.

Планується, що місія активно працюватиме щонайменше два роки, на цей період бюджет EUMAM Ukraine становить 106,7 млн євро.