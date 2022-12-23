Украина получит еще $500 миллионов кредита под гарантии Великобритании

Министерство финансов 23 декабря договорилось с Всемирным банком о получении льготного кредита в 500 миллионов долларов. Об этом идет речь в сообщении украинского ведомства.

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Соглашение подписали министр Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи.

Речь идет о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита составляет 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых. Деньги предоставляются под гарантии Великобритании.

"Великобритания является одним из лидеров в поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря таким надежным партнерам мы имеем возможность и далее бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов. Благодарен правительству Великобритании, а также команде Всемирного банка за непоколебимую позицию в поддержке Украины. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество и в следующем году, которое поможет нам добиться скорейшей победы", - отметил Марченко.

Привлеченные средства будут направлены на покрытие расходов госбюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы сотрудникам государственных учреждений высшего образования, а также оплату коммунальных услуг.

В Минфине при этом напоминают, что в течение 2022 года правительство Великобритании предоставило Украине уже более 1,5 миллиарда долларов на финансирование потребностей госбюджета. В частности, о выделении предыдущих 500 миллионов долларов в рамках указанного проекта сообщалось в конце октября.

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