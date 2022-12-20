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Всемирный банк выделит $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины"
Группа Всемирного банка 20 декабря объявила о новом пакете финансовой помощи для наращивания усилий по восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Весь пакет в $610 млн состоит из нескольких частей. Так, финансирование в размере $500 млн Всемирный банк предоставит за счет кредита от МБРР, подкрепленного гарантией Великобритании на такую же сумму и активированного в рамках проекта "Государственные расходы на устойчивость административного потенциала" (PEACE).
"Дополнительные 500 миллионов долларов кредита МБРР для проекта PEACE помогут правительству Украины с расходами, связанными с детскими и семейными пособиями, зарплатами государственных служащих и коммунальными платежами", - отмечают в учреждении.
Кроме того, Всемирный банк отметил, что поддерживает Украину новым проектом, направленным на восстановление и улучшение доступа к здравоохранению и удовлетворение новых и неотложных потребностей в медицинских услугах в связи с войной. На этот проект предусмотрено 100 млн евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пакет финансовой помощи также включает в себя грант в размере $10 млн от Глобального фонда финансирования для женщин, детей и подростков.
В общей сложности более 50% всей экономической помощи, оказанной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк. Недавно учреждение объявило о создании многостороннего донорского трастового фонда, целью которого является поддержка правительства Украины в решении вопросов оказания чрезвычайной помощи и последующего восстановления страны, вызванной критическими потребностями продолжающейся войны.
Источник фото: ua.depositphotos.com