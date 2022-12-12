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Экономика
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До конца 2022 года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд

До конца 2022 года Всемирный банк планирует выделить Украине еще $1,7 млрд
Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде

В общей сложности более 50% всей экономической помощи, оказанной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Анна Бьерде отметила, что, по оценкам Всемирного банка, до конца 2022 года Украине будет выделено еще $1,7 миллиарда. Остальные средства будут выделены в начале следующего года.

По состоянию на 8 декабря стране было выделено $13 миллиардов.

В целом Всемирный банк мобилизовал $17,8 миллиарда для Украины, где более 50% всей экономической помощи, оказанной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

Напомним, что Украина получит грант в $4,5 миллиарда от Всемирного банка.