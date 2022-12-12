До кінця 2022 року Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 млрд

Загалом понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповіла віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Анна Б'єрде зазначила, що за оцінками Світового банку, до кінця 2022 року Україні буде виділено ще $1,7 мільярда. Решта коштів буде виділена на початку наступного року.

Cтаном на 8 грудня країні було виділено $13 мільярдів.

Загалом Світовий банк мобілізував $17,8 мільярда для України, де понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

Нагадаємо, що Україна отримає грант на $4,5 мільярда від Світового банку.