Норвегія виділяє мільярд крон на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні

Уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Зазначається, що ці кошти Норвегії спрямовуються через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF).

Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.

“Існує нагальна потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після кампанії бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Я рада, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів), щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи”, - заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт після підписання документа з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.

“Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів”, - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він впевнений, що з такими друзями Україна поверне світло в кожну домівку.

Вдячні норвезьким партнерам за виділення 1 млрд крон – це $100 млн – на відновлення нашої інфраструктури, насамперед системи електропостачання, після російських ударів. Упевнений, що з такими друзями ми повернемо світло в кожну 🇺🇦 домівку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2022

Зазначимо, уряд Норвегія 25 листопада оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, а також заявив, що країна фінансово підтримає тренувальну місію ЄС для 15 000 військових ЗСУ.