Світовий банк виділить $610 млн "на задоволення невідкладних потреб України"

Група Світового банку 20 грудня оголосила про новий пакет фінансової допомоги для посилення зусиль з відновлення України в умовах війни, що триває. Про це повідомила пресслужба установи.

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Весь пакет в $610 млн складається з декількох частин. Так, фінансування у розмірі $500 млн Світовий банк надасть за рахунок кредиту від МБРР, яка підкріплена гарантією Великобританії на таку ж суму та активована в рамках проєкту "Державні витрати на стійкість адміністративного потенціалу" (PEACE).

"Додаткові 500 мільйонів доларів кредиту МБРР для проекту PEACE допоможуть Уряду України з видатками, пов’язаними з дитячими та сімейними допомогами, зарплатами державних службовців та комунальними платежами", — зазначають в установі.

Крім того, Світовий банк зазначив, що підримає Україну новим проєктом, спрямованим на відновлення та покращення доступу до охорони здоров'я та задоволення нових і нагальних потреб у медичних послугах у зв'язку з війною. На цей проєкт передбачили 100 млн євро.

Пакет фінансової допомоги також включає грант у розмірі $10 млн від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків.

Загалом понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк. Нещодавно установа оголосила про створення багатостороннього донорського трастового фонду, метою якого є підтримка уряду України у вирішенні питань надання надзвичайної допомоги та подальшого відновлення країни, викликаної критичними потребами війни, що триває.

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