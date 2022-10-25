Світовий банк виділить Україні додаткові $500 млн

Світовий банк виділив додаткові 500 мільйонів доларів на термінові потреби у витратах, спричинені вторгненням Росії та війною, що триває.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Британії.

"Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включаючи водопровідні, каналізаційні та електромережі, якраз із наближенням зими, що ще більше загрожує українцям", - підкреслив президент групи Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, частина фінансування буде використана для підтримки основних державних послуг.

"Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", - наголосив Малпасс.

Зазначається, що Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

Нагадаємо, 13 жовтня Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.