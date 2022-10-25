Всемирный банк выделит Украине дополнительные $500 млн

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на срочные потребности в расходах, вызванные вторжением России и продолжающейся войной.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка, было поддержано кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов от Британии.

"Российское вторжение продолжает влекти за собой массовое разрушение инфраструктуры Украины, включая водопроводные, канализационные и электросети, как раз с приближением зимы, что еще больше угрожает украинцам", - подчеркнул президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, часть финансирования будет использована для поддержки главных государственных услуг.

"Мы твердо поддерживаем украинский народ, который сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", - подчеркнул Малпасс.

Отмечается, что Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на общую сумму 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда было полностью выплачено.

Напомним, 13 октября Украина получила на свои счета $1,3 млрд. дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.