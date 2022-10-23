Без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат — Шмыгаль

Стабильная финансовая помощь США и ЕС обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать такие выплаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По объемам предоставления Украине финансовой помощи лидируют США, за ними следует ЕС. Среди стран ЕС больше денег Украине выделяла Германия.

При этом 3 млрд евро из обещанного европейского пакета в 9 млрд заблокировано. Как пояснил глава украинского правительства, это, в том числе связанно с предложением Берлина предоставить эти средства в виде грантов, а не кредитов.

"Для нас самое главное, чтобы они пришли как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, это менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии", — подчеркнул премьер.

В связи с войной оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов, поэтому финансовая помощь партнеров обеспечивает социальные нужды, именно поэтому она так важна для Украины.

"Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не смогли бы платить ни зарплаты, ни пенсии. Поэтому финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов", — добавил Шмыгаль.

Отметим, что недавно лидеры стран-членов Европейского Союза окончательно согласились, что блок будет предоставлять Киеву 1,5 миллиарда евро в месяц в 2023 году.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уточнила, что эти деньги от ЕС Украина будет тратить на поддержку существования государства и покрытие недостачи бюджета.

Кроме того, США хотят начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.