США хотят начать направлять Украине по $1,5 млрд ежемесячно, — СМИ

Вашингтон планирует начать выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержки ее финансов, а также намерен убедить ЕС поступить так же. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме, пожелавшие сохранить анонимность.

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США провели ряд переговоров по этой теме, в частности в последнее время с представителями Европейского Союза. По итогам Белый дом призвал ЕС сделать больше для поддержки Украины.

По информации Bloomberg, союзники продолжают обсуждать регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины в стабильном положении, учитывая, что война идет долгое время.

Накануне стало известно, что президент США Джозеф Байден одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения других задач. Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства и военную помощь.

Кроме того, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $1,1 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от механизма предоставления имеющегося вооружения из запасов Минобороны США по решению президента, в этом случае речь идет о решении закупить соответствующее вооружение.

Отметим, что только для финансирования гуманитарных и социальных выплат Украине нужно $5 млрд ежемесячно.