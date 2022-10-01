Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $12,4 млрд дополнительной помощи

Президент США Джозеф Байден вечером 30 сентября по киевскому времени подписал закон о продлении финансирования американского правительства. Нормы документа предусматривают $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Закон о непрерывных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях в Украине, 2023" предусматривает федеральным ведомствам на 2023 финансовый год, который начнется 1 октября, до 16 декабря 2022 года для продления проектов и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине", — говорится в сообщении Белого дома.

Известно, что из этих $12,4 млрд $3 млрд пойдут на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и материально-техническую поддержку. $1,5 млрд выделят на пополнение американских запасов оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам раньше. А также $2,8 млрд уйдет на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

Дополнительные $35 млн – на финансирование реагирования на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине.

Кроме того, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $1,1 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от механизма предоставления имеющегося вооружения из запасов Минобороны США по решению президента, в этом случае речь идет о решении закупить соответствующее вооружение в промышленности.