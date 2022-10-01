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Байден підписав законопроєкт про надання Україні $12,4 млрд додаткової допомоги
Президент США Джозеф Байден ввечері 30 вересня за київським часом підписав закон про продовження фінансування американського уряду. Норми документу передбачають $12,4 млрд додаткової допомоги Україні.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Закон про безперервні асигнування та додаткові асигнування в Україні, 2023" передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, до 16 грудня 2022 для продовження проєктів і діяльності федерального уряду та включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні", — йдеться в повідомлені Білого дому.
Відомо, що з цих $12,4 млрд $3 млрд підуть на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та матеріально-технічною підтримкою. $1,5 млрд виділять на поповнення американських запасів обладнання, наданого Україні чи іноземним країнам раніше. А також $2,8 млрд піде на постійну військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Додаткові $35 млн – на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.
Окрім цього Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
На відміну від механізму надання наявного озброєння з запасів Міноборони США за рішенням президента, у цьому випадку йдеться про рішення закупити відповідне озброєння у промисловості.