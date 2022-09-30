США продовжать військову допомогу Україні для деокупації територій, оголошених частиною РФ - Байден

США засуджують "шахрайську спробу" Росії анексувати суверенну українську територію. Про це йдеться в опублікованій Білим домом заяві президента Джозефа Байдена.

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Американський лідер підкреслив, що РФ порушує міжнародне право, зневажає Статут ООН і "повсюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів".

"Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності. США завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному відношенні, у тому числі за рахунок додаткової допомоги у області безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку США оголосили цього тижня", - наголосив він.

Байден також додав, що антиросійські санкції, запроваджені його країною та її союзниками 30 вересня, спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб як усередині, так і за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України.

"Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки і притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжимо оснащувати Україну необхідним для її самооборони, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", - зазначив він.

Президент США закликав усіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії анексії української території та підтримувати народ України стільки, скільки потрібно.