Великобританія заборонила експорт до РФ юридичних та IT-послуг і ввела санкції проти голови Центробанку

Міністерство закордонних справ Великобританії оголосило про нові заборони на експорт послуг та товарів, що стосуються вразливих секторів російської економіки, у відповідь на заяву Росії про незаконну анексію чотирьох областей України.

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Як зазначають у британському уряді, для Росії буде перекритий доступ до консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій, архітектурних, інжинірингових, рекламних, аудиторських послуг та послуг з юридичного консультування угод.

"Росія сильно залежить від західних країн у плані юридичних послуг: 85% усіх юридичних послуг імпортуються з країн G7. З огляду на те, що Лондон є міжнародним юридичним центром, на Велику Британію припадає 59% цього імпорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи щодо юридичного консультування будуть охоплювати певні комерційні та транзакційні послуги та обмежувати можливості російського бізнесу працювати на міжнародному рівні.

У свою чергу, консультаційні послуги в галузі IT, які потрапили під заборону, охоплюють, зокрема, розробку IT-систем та програмних застосунків. Вказано, що разом із попередньою забороною Великобританії на експорт квантових обчислень та обчислювальних послуг, а також виїзду понад 170 тисяч IT-фахівців із Росії з початку вторгнення в Україну ці заходи ще більше підірвуть здатність РФ підтримувати свій технологічний розвиток.

"Великобританія також працює з міжнародними партнерами, щоб відрізати Росію від наших інженерних послуг та архітектурних послуг. Росія імпортує 77% цих послуг із країн G7, і сьогоднішні заходи серйозно підірвуть майбутнє зростання ключових галузей економіки Росії", - зазначають у британському уряді.

Також нові санкції позбавлять РФ доступу до інших професійних послуг світового рівня, включаючи аудиторські та рекламні. Як зазначено в повідомленні, близько 80% російського імпорту в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та податкового консультування припадає на Велику Британію, ЄС і США, тому вжиті Великобританією кроки ще більше "підірвуть здатність російського бізнесу йти в ногу з міжнародним ринком".

Великобританія також запровадила санкції проти голови Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної. Наголошується, що вона відіграла важливу роль в управлінні російською економікою протягом війни російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території, окуповані Росією. Активи голови Центробанку будуть заморожені, а в'їзд до Великобританії їй буде заборонено.

Крім того, заборонено експорт з Великобританії до Росії майже 700 товарів, що мають важливе значення для виробництва в обробній промисловості Росії. У 2021 році обсяг такого імпорту становив 200 мільйонів фунтів.

Зазначається, що загалом під британські санкції проти РФ потрапили торгові позиції вже на суму 19 мільярдів фунтів, виходячи із показників експорту у 2021 році.

"Нарешті, Великобританія призупинить процес, відповідно до якого дії, вжиті для управління банкрутством російських банків, визнаються відповідно до законодавства Сполученого Королівства у випадках, коли банк є юридичною особою, яка перебуває під санкціями. Це не дозволить цим російським діям набути законної сили у Великій Британії та потенційно принести економічну вигоду російській державі", - сказано в повідомленні.

Поряд із сьогоднішніми заходами Великобританія також продовжує роботу з іншими країнами "Великої сімки" щодо доопрацювання та реалізації запропонованого обмеження цін на російську нафту.

Крім цього, британське МЗС викликало посла Росії Андрія Келіна, щоб "найрішучішим чином" висловити йому протест проти незаконної анексії суверенної української території.

Нагадаємо також, що лише кілька днів тому Великобританія оголосила про запровадження чергового пакету антиросійських санкцій, зокрема проти відповідальних за "референдуми" на окупованих територіях України, проти "Гознаку" та чотирьох російських олігархів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com