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У Києві з’явилася вулиця Лондонська
В Солом’янському районі столиці вулицю Пітерську перейменовано на Лондонську. Загалом у Києві вже перейменовано понад сотню міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
Там зазначили, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Пітерську до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ.
"Назва вулиці Пітерська походить від розмовної народної назви російського міста Санкт-Петербург. З метою зменшення культорологічного впливу країни-агресора на столичну топоніміку шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» було обрано нову назву цієї вулиці", - - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 11 211 голосів, набрала пропозиція – вулиця Лондонська, яка запропонована на честь столиці Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, адже Велика Британія є одним з головних союзників України у війні проти РФ.
"За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Пітерської на Лондонську", - зазначили в Киїаській міській раді.
Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.
А 8 вересня у Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.