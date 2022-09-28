В Киеве появилась улица Лондонская

В Соломенском районе столицы улица Питерская переименована в Лондонскую. Всего в Киеве уже переименовано более ста городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Там отметили, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Питерскую в список городских объектов, названия которых связаны с РФ.

"Название улицы Питерская происходит от разговорного народного названия российского города Санкт-Петербург. С целью уменьшения культорологического влияния страны-агрессора на столичную топонимику путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было избрано новое название этой улицы", - говорится в сообщении.

Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 11 211 голосов, набрало предложение – улица Лондонская, которая предложена в честь столицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ведь Великобритания является одним из главных союзников Украины в войне против РФ.

"По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Питерской в Лондонскую", - отметили в Киевском городском совете.

Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .

А 8 сентября в Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще около 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.