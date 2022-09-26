Велика Британія ввела санкції проти відповідальних за "референдуми", "Гознака" та 4 російських олігархів

Міністерство закордонних справ Великобританії оголосило про введення 92 санкцій у відповідь на проведення російським режимом так званих "референдумів" у чотирьох областях України, що є явним порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН, йдеться у повідомленні британського уряду.

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"Російський режим організував ці підроблені референдуми у відчайдушній спробі захопити землі і виправдати свою незаконну війну. Цей процес відображає їх підхід у Криму в 2014 році, що поєднує дезінформацію, залякування і підроблені результати. Ці референдуми не відображають волевиявлення українського народу і є грубим порушенням територільної цілісності та політичної незалежності України", - сказано у ньому.

За словами глави відомства Джеймса Клеверлі, такі заходи, що проводяться під дулами зброї, не можуть бути ні вільними, ні справедливими, і Великобританія ніколи не визнає їхніх результатів.

"Вони дотримуються чіткої схеми насильства, залякування, тортур та насильницьких депортацій на територіях України, захоплених Росією. Сьогоднішні санкції будуть націлені на тих, хто стоїть за цими фальшивими голосуваннями, а також на тих, хто продовжує підтримувати агресивну війну російського режиму. Ми підтримуємо український народ, і наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення його суверенітету", - сказав він.

Зокрема, санкції запроваджуються проти 33 осіб, яких, як зазначено у повідомленні, російський режим направив до кожного з окупованих регіонів для проведення "референдумів".

Серед них названо "Сергія Єлісєєва - главу уряду в Херсоні, нещодавно призначеного російським урядом, і віце-адмірала ВМФ Росії, який після звільнення з українського флоту в 2014 році продовжує підривати незалежність України".

Зазначимо, що інформація МЗС Великобританії не відповідає дійсності, оскільки колишній український військовий, який у 2014 році перейшов на бік РФ, а нині віце-адмірал і замкомандувача Балтійського флоту ВМФ РФ Сергій Станіславович Єлісєєв не обіймає жодних посад в окупаційних структурах у Херсонській області.

У свою чергу, "головою уряду військово-цивільної адміністрації Херсонської області" є Сергій Володимирович Єлісєєв, який до цього працював першим заступником глави уряду Калінінградської області РФ.

Також серед підсанкційних осіб - "міністр освіти та науки ЛНР" Іван Кусов, "якому лідер ЛНР Пасічник доручив "допомогти нашим навчальним закладам органічно вписатися в освітню систему Росії".

У списку також колишній депутат Верховної Ради Євген Балицький, призначений головою окупаційних структур РФ у Запорізькій області та який видав "указ" про проведення "референдуму" про її приєднання до Росії. Крім того, санкції запроваджено проти "віце-прем'єра ДНР" Євгена Солнцева.

"IMA Consulting, яка вважається "улюбленим піар-агентством Путіна", також потрапила під санкції. Повідомляється, що IMA було доручено керувати публічними кампаніями з проведення цих фіктивних референдумів як для підтримки їх проведення на чотирьох тимчасово контрольованих територіях, так і для надання їм помилкової легітимності в Росії", - повідомляє британська влада.

Під санкції також потрапив "Гознак" - компанія з виробництва захищених документів, що має монополію на виготовлення державних документів, включаючи паспорти, які роздає Росія на підконтрольних їй територіях.

Крім цього, під британські санкції потрапили ще чотири олігархи, сукупний світовий капітал яких оцінюється в 6,3 мільярда фунтів стерлінгів, - "за підтримку чи отримання вигоди від уряду Росії та діяльність у секторах, що мають стратегічне значення".

Серед них Год Нісанов та Зарах Ілієв, відомі як "королі російської нерухомості", що мають статки в 2 мільярди фунтів стерлінгів в еквіваленті і контролюють групу "Київська площа" - велику будівельну компанію, що працює по всій Росії.

Також під санкції потрапив президент та засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов. Статки магната, за даними британської влади, оцінюються в 2,7 мільярда фунтів.

Крім того, до списку внесено резидента і власника ARETI International Group Ігоря Макарова - великого інвестора в нафтогазовому секторі та засновника "Ітери", яка була першою незалежною газовою компанією в Росії до того, як її купила державна "Роснєфть". Статки Макарова оцінюються в 1,6 мільярда фунтів.

Новий пакет пакет санкцій також включає 55 членів правління пов'язаних із російською державою організацій, які продовжують фінансувати російську військову машину.

Серед них 23 особи зі складу ради директорів та правління Газпромбанку, 16 членів наглядової ради, правління та іншіх керівників Сбербанку, 10 осіб з керівництва Совкомбанку, включаючи заступника голови та членів наглядової ради та правління.

"Великобританія ніколи не визнає результатів фіктивних референдумів або спроб анексії суверенної території України. Україна переважною більшістю голосів проголосувала за незалежність від Радянського Союзу в 1991 році, і її мужній опір російської агресії, що триває, чітко демонструє її бажання залишатися незалежною", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній день Великобританія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів, сукупний капітал яких оцінюється у понад 130 мільярдів фунтів. Великобританія також заявляє, що продовжить застосовувати адресні санкції та чинити постійний економічний та політичний тиск на Росію.

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