Великобританія запровадила санкції проти "Аерофлоту" та інших російських авіакомпаній

Уряд Великобританії 19 травня оголосив про введення нових санкцій щодо великих російських авіакомпаній, завдяки обмеженням Росія не зможе заробити на посадкових місцях у великих аеропортах Великобританії.

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Про це повідомляє пресслужба уряду.

Під санкції потрапила найбільша державна російська авіакомпанія "Аерофлот ", а також "Уральські авіалінії" та "Росія". Відомо, що тепер Росія не зможе перевести в готівку близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свій варварський напад на Україну, ми продовжуватимемо атакувати російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми подбаємо про те, щоб вони не змогли перевести в готівку свої вигідні посадкові місця в наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну: ми не зупинимося, доки Україна не переможе", - прокоментувала нові санкції міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Раніше Великобританія запровадила санкції проти близького оточення російського президента Володимира Путіна. Під них, зокрема, потрапила колишня дружина російського лідера Людмила Очеретна та його ймовірна коханка Аліна Кабаєва.

Крім цього, Великобританія закликає союзників продовжити підтримку України важким озброєнням, зокрема літаками, а також посилити санкції проти Росії.