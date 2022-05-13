Британія ввела санкції проти колишньої дружини Путіна Людмили та його "подруги" - Аліни Кабаєвої

Великобританія запровадила нові санкції проти близького оточення російського президента Володимира Путіна. Під них, зокрема, потрапила колишня дружина російського лідера Людмила Очеретна та його ймовірна коханка Аліна Кабаєва.

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Про це повідомляє сайт уряду країни.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що країна "націлюється на тіньову мережу, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна".

"Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна, і посилюємо тиски на його найближче оточення", - сказала вона.

За її словами, Великобританія продовжуватиме вводити санкції проти всіх, хто допомагає агресії Путіна, поки Україна не переможе.

У списку санкцій опинилися:

голова Ради директорів російської Національної медіагрупи та ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва;

президент "Газфонду" та член ради директорів Газпромбанку Юрій Шамалов;

колишня дружина Путіна Людмила Очеретна;

Ігор Путін був залучений на отримання вигоди від уряду Росії або за підтримку уряду Росії як директор ВАТ "Міжнародний морський порт Печенга";

двоюрідний брат президента Михайло Путін. Як заступник голови правління групи СОГАЗ, а також заступника голови правління "Газпрому" залучено до дестабілізації України;

голова ради директорів ТОВ "Група компаній MRT", який веде бізнес у російському транспортному секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії - Роман Путін;

російський юрист та бізнесмен, який є другом та родичем Володимира Путіна Віктор Хмарін. Отримував вигоду від російського уряду та підтримував його;

генеральний директор ТОВ "Морський порт Геленджик" Володимир Колбін. Компанія веде бізнес у секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії, а саме у транспортному секторі;

бабуся Аліни Кабаєвої – Ганна Зацепиліна. Також пов'язана з Геннадієм Тимченком, від якого вона отримала майно;

Олександр Плехов - соратник президента Володимира Путіна, бере участь або був залучений до отримання вигоди від уряду;

Михайло Клішин - член ради директорів СОГАЗ - найбільшої російської страхової компанії, що обслуговує галузі, що мають стратегічне значення для російського уряду;

Михайло Шеломов - родич Володимира Путіна, акціонер банку "Росія", ключовий акціонер Національної медіагрупи, був залучений до "підтримки або просування політики дестабілізації України".

Нагадаємо, 5 травня Європейський Союз розглядав варіант із запровадженням обмежувальних заходів щодо олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, яка займає нині посаду голови "Національної медіагрупи".

Також вона володіє частками практично у всіх основних російських ЗМІ, які розповсюджують пропаганду Кремля. Таким чином вона несе відповідальність за підтримку дій, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.