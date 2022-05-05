ЄС збирається ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg

Європейський Союз, який готується оголосити про остаточне затвердження шостого пакету санкцій проти РФ, розглядає варіант із запровадженням обмежувальних заходів щодо олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, яка займає нині посаду голови "Національної медіагрупи".

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Про це пише Bloomberg з посиланням на проект документа та співрозмовників, близьких до цього питання.

Агентство зазначає, що список ще має бути схвалений європейськими урядами і до нього можуть бути внесені зміни.

Очікується, що посли ЄС проведуть зустріч у п'ятницю вранці, щоб обговорити черговий пакет обмежувальних заходів проти Росії у зв'язку із розв'язаною нею війною в Україні.

"Національна медіагрупа", головою якої є Кабаєва, є холдинговою компанією. Вона володіє частками майже у всіх основних російських ЗМІ, які розповсюджують пропаганду Кремля.

Таким чином вона несе відповідальність за підтримку дій, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, йдеться у проекті документа.

Згідно з документом, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

У ЗМІ часто називають колишню гімнастку коханкою Путіна і повідомляють, що вона має спільних дітей з лідером країни-агресора.

Зазначимо, Кабаєвій 38 років. Вона на 31 рік молодша за 69-річного Путіна.

Нагадаємо, Єврокомісія готує шостий пакет санкцій проти РФ, яким вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.

Водночас, в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, що імпортують російську нафту трубопроводами.