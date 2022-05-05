ЕС собирается ввести санкции против Aлины Кaбаевой, - Bloomberg

Европейский Союз, готовящийся объявить об окончательном утверждении шестого пакета санкций против РФ, рассматривает вариант с введением ограничительных мер в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, занимающей ныне должность председателя "Национальной медиагруппы".

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа и собеседников, близких к этому вопросу.

Агентство отмечает, что список еще должен быть одобрен европейскими правительствами и в него могут вноситься изменения.

Ожидается, что послы ЕС проведут встречу в пятницу утром, чтобы оговорить очередной пакет ограничительных мер против России в связи с развязанной ею войной в Украине.

"Национальная медиагруппа", председателем которой является Кабаева, представляет собой холдинговую компанию. Она владеет долями практически во всех основных российских СМИ, распространяющих пропаганду Кремля.

Таким образом, она несет ответственность за поддержку действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в проекте документа.

Согласно документу, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

В СМИ часто называют бывшую гимнастку любовницей Путина и сообщают, что у нее есть общие дети с лидером страны-агрессора.

Отметим, Кабаевой 38 лет. Она на 31 год младше 69-летнего Путина.

Напомним, Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.

В то же время, в Венгрии заявили, что не будут поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.