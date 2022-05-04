Россиянам могут запретить сделки с недвижимостью на территории ЕС

Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предлагает запретить продавать или передавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость на территории Евросоюза.

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Об этом пишет Bloomberg.

Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества", говорится в юридическом тексте документа.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на россиян, которые являются еще и гражданами ЕС и имеют вид на жительство в странах-членах ЕС.

Также санкции не коснутся тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Этот шаг является частью последнего пакета санкций ЕС против России.

На этой неделе его должны одобрить государства-члены Евросоюза, прежде чем он вступит в силу.

Как отмечает Bloomberg, в него еще могут быть внесены изменения.

Напомним, Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.

В то же время Венгрия не будет поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского Союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.