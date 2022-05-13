Британия ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы и его "подруги" - Алины Кабаевой 

Великобритания ввела новые санкции. Под них, в частности, попала бывшая жена российского президента Людмила Очеретная и его предполагаемая любовница Алина Кабаева.

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Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна нацеливается "на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина".

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина, и ужесточаем тиски на его ближайшее окружение", - сказала она.

По ее словам, Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто помогает агрессии Путина, пока Украина не победит.

В санкционном списке оказались:

председатель Совета директоров российской Национальной медиагруппы и предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева;

президент "Газфонда" и член совета директоров ГазпромбанкаЮрий Шамалов;

бывшая жена Путина Людмила Очеретная;

Игорь Путин;

Михаил Путин;

Роман Путин;

Виктор Хмарин;

Владимир Колбин;

Анна Зацепилина;

Александр Плехов;

Михаил Клишин;