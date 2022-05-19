Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний

Правительство Великобритании 19 мая объявило о введении новых санкций в отношении крупных российских авиакомпаний, благодаря ограничениям Россия не сможет заработать на посадочных местах в крупных аэропортах Великобритании.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Под санкции попала крупнейшая государственная российская авиакомпания "Аэрофлот", а также "Уральские авиалинии" и "Россия". Известно, что теперь Россия не сможет обналичить около 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свое варварское нападение на Украину, мы будем продолжать атаковать российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит", — прокомментировала новые санкции министр иностранных дел Лиз Трасс.

Ранее Великобритания ввела санкции против близкого окружения российского президента Владимира Путина. В них, в частности, попала бывшая жена российского лидера Людмила Очеретная и его вероятная любовница Алина Кабаева.

Кроме этого, Великобритания призывает союзников продолжить поддержку Украины тяжелым вооружением, в том числе и самолетами, а также усилить санкции против России.