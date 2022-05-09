Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на £1,7 млрд

Вечером 8 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, который нацелен на торговлю.

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Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Как отмечают в британском правительстве, новый пакет санкций "должен еще больше ослабить военную машину лидера страны-агрессора Владимира Путина".

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать целям Путина в Украине и остановить его незаконное вторжение. Этот дальновидный пакет санкций нанесет дальнейший ущерб российской военной машине. Это часть более широких скоординированных усилий многих стран, которые напуганы поведением России и нацелены применить нашу экономическую мощь, чтобы убедить Путина изменить курс", - говорится в сообщении.

В Лондоне ожидают, что новые санкции приведут к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, составит почти 5 миллиардов долларов.

Новые санкции включают в себя повышение пошлин на 35% и запрет на экспорт определенных товаров.

При этом новые импортные пошлины охватят товары на сумму 1,73 миллиарда долларов, включая платину и палладий, от которых зависит Россия.

Это связано с тем, что РФ является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.

Также предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов.

Отметим, Великобритания ввела эмбарго на товары из России общей стоимостью 1 млрд фунтов.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Роман Абрамович.