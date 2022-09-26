Великобритания ввела санкции против ответственных за "референдумы", "Гознака" и 4 российских олигархов

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении 92 санкций в ответ на проведение российским режимом так называемых "референдумов" в четырех областях Украины, что является явным нарушением международного права, в том числе устава ООН, говорится в сообщении британского правительства.

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"Российский режим организовал эти поддельные референдумы в отчаянной попытке захватить земли и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает их подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и поддельные результаты. Эти референдумы не отражают волеизъявления украинского народа и являются грубым нарушением территориальной целостности и политической независимости Украины", - сказано в нем.

По словам главы ведомства Джеймса Клеверли, такие мероприятия, проводимые под дулами оружия, не могут быть ни свободными, ни справедливыми, и Великобритания никогда не признает их результатов.

"Они следуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и насильственных депортаций на территориях Украины, захваченных Россией. Сегодняшние санкции будут нацелены на тех, кто стоит за этими фальшивыми голосованиями, а также на тех, кто продолжает поддерживать агрессивную войну российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления его суверенитета", - сказал он.

В частности, санкции вводятся против 33 лиц, которых, как указано в сообщении, российский режим направил в каждый из оккупированных регионов для проведения "референдумов".

Среди них назван "Сергей Елисеев - глава правительства в Херсоне, недавно назначенный российским правительством, и вице-адмирал ВМФ России, который после ухода с украинского флота в 2014 году продолжает подрывать независимость Украины".

Отметим, что информация МИД Великобритании не соответствует действительности, поскольку бывший украинский военный, в 2014 году перешедший на сторону РФ, а ныне вице-адмирал и замкомандующего Балтийским флотом ВМФ РФ Сергей Станиславович Елисеев не занимает никаких должностей в оккупационных структурах в Херсонской области.

В свою очередь, "председателем правительства военно-гражданской администрации Херсонской области" является Сергей Владимирович Елисеев, до этого работавший первым заместителем главы правительства Калининградской области РФ.

Также среди подсанкционных лиц - "министр образования и науки ЛНР" Иван Кусов, "которому лидер ЛНР Пасечник поручил "помочь нашим учебным заведениям органично вписаться в образовательную систему России".

В списке также бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, назначенный главой оккупационных структур РФ в Запорожской области и который издал "указ" о проведении "референдума" о ее присоединении к России. Кроме того, санкции введены против "вице-премьера ДНР" Евгения Солнцева.

"IMA Consulting, считающаяся "любимым пиар-агентством Путина", также попала под санкции. Сообщается, что IMA было поручено руководить публичными кампаниями по проведению этих фиктивных референдумов — как для поддержки их проведения на четырех временно контролируемых территориях, так и для придания им ложной легитимности в России", - сообщают британские власти.

Под санкции также попал "Гознак" - компания по производству защищенных документов, имеющая монополию на изготовление государственных документов, включая паспорта, раздаваемые Россией на подконтрольных ей территориях.

Помимо этого, под британские санкции попали еще четыре олигарха, совокупный мировой капитал которых оценивается в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов, - "за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение".

Среди них Год Нисанов и Зарах Илиев, известные как "короли российской недвижимости", имеющие состояние в 2 миллиарда фунтов стерлингов в эквиваленте и контролирующие группу "Киевская площадь" - крупную строительную компанию, работающую по всей России.

Также под санкции попал президент и учредитель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Состояние магната, по данным британских властей, оценивается в 2,7 миллиарда фунтов.

Кроме того, в список внесен резидент и владелец ARETI International Group Игорь Макаров - крупный инвестор в нефтегазовом секторе и основатель "Итеры", бывшей первой независимой газовой компании в России до того, как ее купила государственная "Роснефть". Состояние Макарова оценивается в 1,6 миллиарда фунтов.

Новый пакет пакет санкций также включает 55 членов правления связанных с российским государством организаций, которые продолжают финансировать российскую военную машину.

Среди них 23 человека из состава совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета, правления и другие руководители Сбербанка, 10 человек из руководства Совкомбанка, включая зампреда и членов набсовета и правления.

"Великобритания никогда не признает результаты фиктивных референдумов или попыток аннексии суверенной территории Украины. Украина подавляющим большинством голосов проголосовала за независимость от Советского Союза в 1991 году, и ее продолжающееся мужественное сопротивление российской агрессии ясно демонстрирует ее желание оставаться независимым суверенным государством", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций, в том числе более 120 олигархов, совокупный капитал которых оценивается в более чем 130 миллиардов фунтов. Великобритания также заявляет, что продолжит применять адресные санкции и оказывать постоянное экономическое и политическое давление на Россию.

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