Российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Тогда же были подписаны документы о вхождении "ДНР" в состав России.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что нынешнее абсолютно незаконное "голосование", анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, – просто для создания нужной им картинки на российском телевидении.

Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении СБУ информация, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в "руководстве Л/ДНР".

"Мне сестра позвонила по телефону: у них друзья, ну их, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики "ДНР". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав Российской Федерации", – рассказывает украинка своей знакомой, которая также находится во временной оккупации рашистов.

Женщины жалуются, что Россия просто уничтожает местное население и подвергает смерти простых людей.

Как известно, с 23 по 27 сентября на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходят "референдумы" по присоединению к Российской Федерации.

Напомним, США уже получили данные о том, как Россия собирается манипулировать результатами фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины, а также конкретных цифр, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.

А президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию территорий Украины Россией и пообещал новые санкции против РФ.