Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН

Украина требует срочно созвать заседание Совета безопасности Организаций Объединенных Наций по поводу "референдумов", которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как известно, с 23 по 27 сентября на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходят "референдумы" по присоединению к Российской Федерации.

"Украина потребовала срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным референдумам России на оккупированных территориях Украины", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН.

Ожидается, что Совбез ООН соберется во вторник, 27 сентября, в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Поэтому сейчас большинство стран-членов Организации Объединенных Наций согласны с идеей ее реформирования. Так, Турция выступает за отмену права "вето" в Совбезе ООН.

Ранее идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничение права вето в нем.