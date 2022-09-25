- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН
Украина требует срочно созвать заседание Совета безопасности Организаций Объединенных Наций по поводу "референдумов", которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Как известно, с 23 по 27 сентября на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходят "референдумы" по присоединению к Российской Федерации.
"Украина потребовала срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным референдумам России на оккупированных территориях Украины", - отметил дипломат.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН.
Ожидается, что Совбез ООН соберется во вторник, 27 сентября, в 22.00 по киевскому времени.
Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.
Поэтому сейчас большинство стран-членов Организации Объединенных Наций согласны с идеей ее реформирования. Так, Турция выступает за отмену права "вето" в Совбезе ООН.
Ранее идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничение права вето в нем.