Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об’єднаних Націй щодо "референдумів", які РФ намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Як відомо, з 23 по 27 вересня на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонській та Запорізької областей відбуваються "референдуми" щодо приєднання до Російської Федерації.

"Україна запросила термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України", – зазначив дипломат.

Він наголосив, що Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН.

Очікується, що Рада безпеки ООН збереться у вівторок, 27 вересня, о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, що до Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Тому зараз більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй погоджуються з ідеєю її реформування. Так, Туреччина виступає за відміну права "вето" в Раді безпеки ООН.

Раніше ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, президент США Джо Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому.