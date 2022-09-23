Незалежна комісія ООН підтвердила скоєння Росією воєнних злочинів в Україні

Слідча комісія ООН провела незалежне розслідування в Україні та зробила перші висновки. Зокрема, підтвердила, що в населених пунктах, які були в окупації, скоювали військові злочини. Про це повідомляє AP.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми виявили, очевидно, значну кількість випадків, які є військовими злочинами з боку Російської Федерації", — сказав член комісії Пабло де Грейфф.

Комісія, створена Радою з прав людини в березні, відвідали 27 місць і опитали понад 150 потерпілих і свідків. Слідчі знайшли докази великої кількості страт, включаючи тіла зі зв’язаними руками, перерізаними горлами та вогнепальними пораненнями в голову.

Ерік Мозе, який очолює Слідчу комісію щодо України, на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві розповів, що слідчі ідентифікували жертв сексуального насильства у віці від чотирьох до 82 років.

Нагадаємо, ООН в серпні створила окрему групу з розслідування теракту в колонії в Оленівці для розслідування загибелі українських військовополонених. Однак, за попередньою інформацією, її досі не допустили до місця події.

Після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.